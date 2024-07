Bayern verknüpft Slot-System mit Aus für Nachtfahrverbot

Jetzt ist die Katze aus dem Sack: Nach einem Treffen mit dem Südtiroler Verkehrslandesrat Daniel Alfreider fordert der bayerische Verkehrsminister Christian Bernreiter (CSU) Verhandlungen über das Lkw-Nachtfahrverbot am Brenner.

München - In den vergangenen Tagen haben dies bereits die Industrie-Verbände von Bayern, Südtirol und Tirol verlangt.

Bernreiter zeigt sich enttäuscht, dass bisherige Vereinbarungen nicht eingehalten wurden und appelliert an Tirol: „Unsere gemeinsamen Pläne für das digitale Verkehrsmanagement in Form eines buchbaren Slot-Systems können nur gelingen, wenn sich Tirol endlich beim Nachtfahrverbot bewegt. Im Sinne einer weiteren guten Zusammenarbeit fordere ich Tirol auf, hier endlich an den Verhandlungstisch zurückzukehren.“