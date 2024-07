Am Boden liegender Mann in Niederndorferberg von Pkw angefahren und verletzt

Zwei Unbekannte stiegen in einen Pkw, starteten es und übersahen bei der Fahrt den am Boden liegenden 29-Jährigen. Danach flüchteten sie.

Niederndorferberg – Eine „2000er Party“ am Samstag im Feuerwehrhaus in Niederndorferberg sorgt für Nachwehen. Denn offensichtlich dürfte es dabei feuchtfröhlich zugegangen sein. Die Polizei jedenfalls sucht Zeugen, die einen Vorfall gegen 2.30 Uhr auf dem daneben liegenden Parkplatz beobachtet haben.

Dort lag ein 29-jähriger Österreicher am Boden, ein Pkw-Lenker wiederum hatte sich zum „Ausruhen“ auf die Rückbank seines Autos gelegt. Zwei Unbekannte stiegen jedoch in den Pkw ein, starteten es und übersahen bei der Fahrt den am Boden liegenden 29-Jährigen. Danach stiegen die beiden aus und flüchteten. Zeugen konnten die zwei nicht näher identifizieren.