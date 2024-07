Am Kiesbett liegender Mann in Niederndorferberg von Pkw angefahren

Niederndorferberg – Am Parkplatz der Feuerwehr Niederndorferberg kam es in der Nacht auf Sonntag zu einem Verkehrsunfall. Laut Zeugenaussagen fuhr gegen 2.30 Uhr ein bislang Unbekannter beim Einparken mit einem Pkw einen am Kiesbett liegenden Mann an. Der 29-jährige Österreicher wurde dabei unbestimmten Grades verletzt und ins Krankenhaus Kufstein eingeliefert.