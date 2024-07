Nach Unfall in Fließ geflüchteter Autofahrer aufgefunden

Fließ – Stundenlang wurde in der Nacht von Samstag auf Sonntag nach einem Autolenker in Fließ gesucht.

In der Nacht auf Sonntag wurde die Polizei Landeck gegen 0.20 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Fließ an der Landecker Straße gerufen. An der Unfallstelle angekommen, trafen die Beamten jedoch den verletzten Fahrzeuglenker nicht an. Lediglich das Fahrzeug stand noch dort.