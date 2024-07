Trauer um „Brenda“: „Beverly-Hills“-Star Shannen Doherty verlor Kampf gegen Krebs

Geboren am 12. April 1971 in Memphis, wurde Doherty in den 90ern mit ihrer „90210"-Rolle ein Teenageridol. Da hatte sie allerdings schon lange Schauspielerfahrung hinter sich, hatte Doherty doch bereits als Kind mit der Schauspielerei begonnen. So war sie etwa im Serienklassiker „Unsere kleine Farm" zu sehen.