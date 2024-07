Andreas Gabalier als unglücklicher Junggeselle: „Ich hätte heiraten sollen“

Volks-Rock‘n’Roller Andreas Gabalier liegen die Frauen zu Füßen und trotzdem ist der 39-Jährige unverheiratet. Das stimmt den sonst so selbstbewusst auftretenden Steirer nachdenklich. Im Interview mit der Neuen Post erklärte er vor kurzem, dass er Angst hat, den richtigen Moment verpasst zu haben: „Je älter man wird, desto mehr macht man sich einen Kopf über alles und möchte alles bis ins kleinste Detail planen. Wir wären doch alle nicht geboren, wenn unsere Eltern ebenfalls alles 1000-mal durchdacht hätten, wie es heute der Fall ist. Auch ich habe auf den perfekten Zeitpunkt gewartet. Aber wann genau soll der sein?"

Jedenfalls scheint der erfolgsverwöhnte Musiker diese Situation als seinen ganz persönlichen Misserfolg zu werten. Erschwerend hinzu kommt für den Steirer, dass er seinen 40. Geburtstag im November ohne eigenen Nachwuchs feiern muss. Dabei hat er sich immer Kinder gewünscht. Und langsam hat der „Hulapalu“-Interpret wohl das Gefühl, dass ihm in Hinblick auf Kinder die Zeit davonläuft. „Ich wollte immer welche. Jetzt werde ich langsam zu alt dafür. Aber mal schauen, man weiß nie, was das Leben bringt“, sagt Gabalier.

Derzeit sieht es jedenfalls nicht so aus, als ob sich in seinem Privatleben etwas ändern würde. Denn Gabalier geht seit fünf Jahren als Single durchs Leben. Die richtige Frau dafür ist ihm nach der Trennung von Moderatorin Silvia Schneider noch nicht über den Weg gelaufen. Gabalier, der in den letzten Jahren eine beeindruckende Karriere hingelegt hat, bereut, seinem Privatleben oft zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt zu haben. „Wenn ich meinem früheren Ich etwas raten könnte, wäre es: ,Steh dir selbst nicht im Weg, sei nicht zu verkopft, sondern trau dich!‘“ (tt.com)