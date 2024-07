Gleitschirm stürzte im Stubaital ab und blieb in Baum hängen: Pilot blieb unverletzt

Neustift im Stubaital – Glück im Unglück hatte ein Gleitschirmpilot am Sonntagnachmittag im Stubaital. Er stürzte im Bereich des sogenannten „Kamplholz“ ab und blieb in Bäumen hängen. Der Einsatzleiter der Bergrettung Neustift hatte den Unfall beobachtet und setzte die Rettungskräfte in Gang.