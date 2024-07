WHO und UNICEF warnen vor weltweiter Impflücke bei Kindern

Laut Datensätzen, die am Samstag von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und der UNICEF veröffentlicht wurden, stagniert der weltweite Durchimpfungsgrad bei Kindern im Jahr 2023, sodass im Vergleich zum Stand vor der Pandemie im Jahr 2019 weltweit 2,7 Millionen zusätzliche Kinder nicht oder nur unzureichend geimpft sind. Fast drei von vier Kleinkindern leben in Ländern, in denen eine niedrige Durchimpfungsrate zu Masernausbrüchen führt. Die WHO warnte vor einer Impflücke.