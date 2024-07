Polestar will vom Holzweg abkommen: mit überlegter Produktoffensive

Polestar, die Abspaltung von Volvo und Teil des chinesischen Geely-Konzerns, hatte sich zunächst einmal für einen Sonderweg entschieden: möglichst elitär, exklusiv und kaum verfügbar sein. Doch wirklich tragfähig war das Geschäft offenbar nicht, für das Jahr 2023 verbuchte Polestar einen Verlust in der Höhe von ungefähr einer Milliarde Euro. Im ersten Quartal 2024 ging es weiter bergab.

Der Zugang war offensichtlich zu exklusiv gewählt - zunehmend versucht Polestar, Händlerpartner zu finden und die spärliche Produktpalette auszuweiten. Allein heuer kommen zum bisher angebotenen Polestar 2 das Oberklasse-SUV Polestar 3 und das SUV-Coupé Polestar 4 hinzu. In den nächsten zwei Jahren sind außerdem der Marktstart des Polestar 5 und des Polestar 6 geplant.

Polestar produziert den Polestar 3 in den USA.

Die Produktoffensive hat also begonnen - und sie setzt sich im Detail fort. Vor Kurzem kündigte Polestar offiziell an, vom Polestar 3 ein weitere Motorisierung anzubieten, nämlich den Single Motor. Zum Allradler gesellt sich damit eine Heckantriebsvariante, die mit einem Elektromotor bestückt ist, der 220 Kilowatt leistet und ein maximales Drehmoment von 490 Newtonmetern stemmt. Damit beschleunigt der Polestar 3 in 7,8 Sekunden von null auf 100 km/h.