Motorradfahrerin (55) stürzte in Aschau im Zillertal 40 Meter ab und verletzte sich

Aschau im Zillertal – Ins Krankenhaus Schwaz musste am Sonntagnachmittag eine 55-jährige Motorradfahrerin eingeliefert werden. Die Deutsche war gegen 14.50 Uhr auf der Distelbergstraße in Aschau im Zillertal talwärts unterwegs, als sie in einer Linkskurve über den Straßenrand hinaus geriet und rund 40 Meter über eine steile Wiese abstürzte.