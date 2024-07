Schwere Geburt: Erstmals Gorillababy in Österreich zur Welt gekommen

Für Mama Kibibi war es eine schwere Entbindung. Das Zooteam musste vorübergehend für die Betreuung des ersten in Österreich geborenen Gorillababys einspringen.

Krenglbach – Im Zoo Schmiding in Krenglbach bei Wels ist – nach Tierparkangaben erstmals in Österreich – ein Gorillababy zur Welt gekommen. Für Mama Kibibi war es eine schwere Geburt, sie war danach so geschwächt, dass das Zoo-Team vorübergehend die Betreuung des Neugeborenen übernehmen musste.