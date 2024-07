Causa Pilnacek: U-Kommission bestätigt politische Einflussnahmen

Das Auftauchen einer heimlicher Aufnahme war Anlass für die Untersuchung. Der Bericht wird erst in ein paar Tagen komplett veröffentlicht.

Wien – Eine vom Justizministerium eingerichtete Untersuchungskommission hat politische Interventionen in der Amtszeit des verstorbenen Ex-Sektionschefs Christian Pilnacek bestätigt. Man habe in allen angeführten Punkten eine "positive", weil zutreffende Befundung abgegeben, sagte Kommissionsleiter Martin Kreutner bei der Präsentation des Berichts am Montag. Die Kommission forderte als eine Konsequenz die Einrichtung einer unabhängigen Generalstaatsanwaltschaft.