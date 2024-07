Drogendeal in Innsbruck gescheitert: 25-Jähriger wurde mit Machete bedroht

Innsbruck – Weil am Sonntagvormittag ein Drogendeal nicht wie geplant abgelaufen ist, geriet ein 25-Jähriger am Südtiroler Platz beim Innsbrucker Hauptbahnhof in Bedrängnis. Zwei staatenlose Männer im Alter von 22 und 34 Jahren bedrohten den 25-jährigen Syrer, wobei der 22-Jährige dann eine Machete zog, um ihn weiter einzuschüchtern, berichtet die Polizei.