Servus! Müller beendet DFB-Karriere und steht künftig als Fan auf der Tribüne

Nun ist es offiziell: Thomas Müller beendet seine Karriere im deutschen Fußball-Nationalteam. Wenige Tage nach entsprechenden Medienberichten machte der 34-jährige Weltmeister von 2014 seine Entscheidung am Montag in den sozialen Netzwerken öffentlich.

„Hier in Pähl auf diesem Sportplatz hat alles begonnen. Meine riesige Begeisterung für den Fußball. Als ich vor über 14 Jahren mein erstes Länderspiel in der deutschen Nationalmannschaft absolvieren durfte, hätte ich mir all das nicht erträumen lassen, großartige Siege und bittere Niederlagen“, sagte Müller in seinem Video: „Manchmal am Boden zerstört um dann wieder aufzustehen. Im Wettkampf gegen die besten Spieler der Welt, an der Seite von fantastischen Mitspielern, mit denen ich unendlich viele unvergessliche Momente erlebt habe.“