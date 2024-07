Bis zu 40 Grad: Italien bereitet sich auf heißeste Woche des Jahres vor

Besonders betroffen ist laut Meteorologen Süditalien. Für Rom, Bologna und Florenz wurde Alarmstufe Rot ausgerufen. In den Notaufnahmen der römischen Krankenhäuser wurden Senioren behandelt, die an akutem Flüssigkeitsmangel litten.

Die Italiener lassen sich den Kampf gegen die Hitze einiges kosten. Um Abkühlung zu finden, investieren sie vor allem in Klimaanlagen, deren Nachfrage stark gestiegen ist. Wegen der hohen Temperaturen steigt aktuell auch der Konsum von Speiseeis an. Die starke Nachfrage lässt die Preise in Salons in die Höhe schnellen. In drei Jahren sei der Preis von Speiseeis in Italien um 30 Prozent gestiegen, beklagten Konsumentenschutzverbände.