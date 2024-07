Langstrecken-Schwimmen im Achensee: Tirolerin Fritz glänzte mit Podestplatz

Achenkirch - Erstmals fand am Sonntag ein Langstrecken-Schwimmen im Achensee statt und die Premiere lockte Schwimmer aus neun Ländern an. Als Hauptattraktion zog die Neun-Kilometer-Strecke von Achenkirch bis zum Seebad im Atoll Achensee in ihren Bann. Die Königsdisziplin - Teil des renommierten Alpen Open Water Cups - entschieden mit Max Dieckmann und Janina Grasbon zwei deutsche Teilnehmer für sich. Erfreulich aus Tiroler Sicht: Die für die SU Citynet Hall startende Zirlerin Chiara Fritz belegte mit vier Sekunden Rückstand den dritten Platz.