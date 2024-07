Mit Hirano spielen die Haie ab sofort auch „Big in Japan“

Die Innsbrucker Haie holen den ersten japanischen ICE-Legionär an Bord: Teamspieler Yushiroh Hirano (28) soll im Angriff auch mit seiner Wucht punkten.

Innsbruck – Vielleicht legen sie in der neuen Saison in der Tiwag-Arena vor den Heimspielen der Innsbrucker Haie ja den legendären Schürzenjäger-Hit „Der Jodelautomat (Japaner)“ auf: „Habt‘s schon g‘hört, habt‘s schon g‘sehn. Wie die Leut da Schlange steh‘n. Das Produkt ist neu und heiß. Und es kann was keiner weiß.... Wos woaß I wos des is, des woaß koaner. Aber sicher wieder wos von die Japaner...“

Aber Scherz beiseite. Die Haie fliegen in der ICE Hockey League tatsächlich den ersten Angreifer ein, der aus dem fernen Osten kommt. Wobei genau gesagt, führte der 32-fache japanische Teamspieler Yushiroh Hirano, der in jungen Jahren auch in Schweden spielte, zuletzt in der East Coast Hockey League an der Seite von HCI-Neuerwerbung Patrick Grasso bei den Adirondack Thunder Regie.

Er stach jedes Mal aus dem Team heraus. Er ist ein großer, starker Eisläufer, körperlich stark und hat einen guten Schuss. Jordan Smotherman, HCI-Coach

Da explodierte das japanische Bröckerl. Denn bei den oft bekannt kleinen HCI-Imports im Angriff streut der 28-jährige mit einer Größe von 188 Zentimetern und einem Gewicht von knapp 100 Kilogramm endlich auch einmal (furchterregende) Masse ein.