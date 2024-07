Will Vertrag nicht verlängern: Robert Kratky hört bei Ö3 auf

Der Radiomoderator will aber der Kommunikationsbranche erhalten bleiben. Auf Trash-TV-Formate wie Dschungelcamp könne er auch nach Ö3 verzichten.

Der Medien- und Kommunikationsbranche will Kratky auch nach 34 Jahren treu bleiben. Mit weniger Rampenlicht dürfte er kein Problem haben, kündigt er doch an, auf Auftritte bei Dancing Stars, Dschungelcamp und Co. verzichten zu wollen. (APA)