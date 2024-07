Die Trump-Show auf dem Parteitag der Republikaner

Der Ex-Präsident wird in Milwaukee im US-Bundesstaat Wisconsin offiziell zum Präsidentschaftskandidaten nominiert. Auch über die Personalie des Vizepräsidenten wird auf dem Parteitag entschieden.

In den USA begann am Montag der Parteitag der Republikaner. Die bis Donnerstag angesetzte Großveranstaltung in Milwaukee im Swing State Wisconsin im Mittleren Westen, der weder fest in der Hand der Republikaner noch der Demokraten ist, steht unter dem Eindruck des Attentats auf Ex-Präsident Donald Trump. Der 78-Jährige soll auf dem Parteitag offiziell zum Kandidaten der Republikaner für die Präsidentschaftswahl im November nominiert werden.

Zudem wird mit Spannung erwartet, wen sich Trump als Kandidat oder Kandidatin für die Vizepräsidentschaft ausgesucht hat. Dass die "Grand Old Party" (GOP) nach 2016 und 2020 zum dritten Mal mit Trump in eine Präsidentschaftswahl zieht, steht seit Monaten fest, nachdem er sich bei den Vorwahlen klar gegen seine innerparteiliche Konkurrenz durchgesetzt hatte. Doch die formelle Kür erfolgt nun mit Pomp und Gloria in einer gigantischen Inszenierung vom 15. bis 18. Juli.

1. Was passiert auf dem Parteitag?

Schauplatz ist in erster Linie das Fiserv Forum, eine Mehrzweckarena im Stadtzentrum, in der die Basketball-Profis von den Milwaukee Bucks vor etwa 18.000 Zuschauern ihre Heimspiele austragen. © imgo/USA Today

Zum Parteitag werden insgesamt mehr als 50.000 Menschen erwartet, darunter allein Hunderte Journalisten aus der ganzen Welt.

Ein zentraler Programmpunkt ist Trumps Kür zum Präsidentschaftskandidaten. Dazu kommen Parteidelegierte aus allen 50 US-Staaten sowie den US-Außengebieten nach Milwaukee. Sie werden offiziell die Kandidaten für die Präsidentschaft und die Vizepräsidentschaft wählen. Noch hat Trump nicht bekanntgegeben, mit wem an seiner Seite als Kandidat oder Kandidatin für die Vizepräsidentschaft er in die Wahl im November ziehen will. Die auserkorene Person soll am Mittwoch eine Rede halten.

2. Trumps großer Auftritt

Große Bühne für Donals Trump am Donnerstag. © imago/USA Today

Trumps großer Auftritt ist zum Abschluss des Parteitags am Donnerstag geplant. Vorgesehen ist eine längere Rede, mit der er offiziell die Nominierung annimmt und einen Ausblick auf seine Vorhaben für den Fall eines Wahlsiegs gibt. Trump hat angekündigt, dass die Rede nach dem Attentat auf ihn deutlich anders sein werde als ursprünglich geplant.

3. Themenschwerpunkte

Die Republikanische Partei hat jedem der vier Veranstaltungstage ein Themenmotto vorangestellt. Am Montag soll es vor allem um Trumps Wirtschaftspläne gehen, am Dienstag um Verbrechensbekämpfung, am Mittwoch um die Eindämmung der Einwanderung und Außenpolitik. Donnerstag liegt der Fokus schließlich auf Trumps Gesamtstrategie zur Stärkung des Landes.

4. Warum sind Parteitage wichtig?

Es ist viel Show dabei, aber ein Nominierungsparteitag ist vor allem eine Gelegenheit, die Öffentlichkeit zu erreichen und Anhänger im ganzen Land für eine Wahl zu mobilisieren, deren Ausgang von der Wahlbeteiligung abhängen könnte.

Traditionell bietet die alle vier Jahre stattfindende National Convention sowohl den führenden Vertretern der Partei als auch aufstrebenden Zukunftshoffnungen eine Bühne für potenziell denkwürdige Reden.

5. Parteitag der Demokraten

Der Parteitag der Demokraten ist vom 19. bis 22. August in Chicago (Illinois) angesetzt. Die offizielle Kandidatennominierung soll diesmal aber bereits vorher in einem virtuellen Verfahren geschehen. Der genaue Zeitpunkt dafür steht noch nicht fest.