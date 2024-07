Gerade Joint geraucht: 22-Jähriger in Innsbruck zum dritten Mal ohne Führerschein erwischt

In nur zehn Tagen wurde ein 22-jähriger Ungar drei Mal von der Polizei angehalten. Führerschein konnte er nie einen vorweisen, entweder verlief der Drogentest positiv oder er verweigerte die Untersuchung.

Innsbruck – Da staunten die Polizeibeamten wohl nicht schlecht, als sie in der Nacht auf Montag einen 22-Jährigen bei einer Fahrzeugkontrolle aufhielten. Der Ungar wurde nämlich das dritte Mal in nur zehn Tagen erwischt – jedes Mal ohne Führerschein.

Als die Polizei den Mann gegen Mitternacht an der Kranebitter Allee kontrollierte, hatte er soeben einen Joint geraucht. Eine Untersuchung beim Amtsarzt verweigerte er daraufhin allerdings. Er wird nun – wieder – an die Staatsanwaltschaft und an die Verwaltungsbehörde angezeigt.