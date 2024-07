16-Jährige bei Public Viewing missbraucht: Wiener Polizei ermittelt

Beim Public Viewing des Österreich-Spiels gegen die Niederlande soll es am Wiener Rathausplatz zu Missbrauchshandlungen an einer 16-Jährigen gekommen sein. Gegen einen 35-jährigen Verdächtigen laufen Ermittlungen. Er und ein zweiter noch unbekannter Verdächtiger sind aktuell auf freiem Fuß.

Wien – Beim Public Viewing anlässlich der Fußball-EM am Wiener Rathausplatz soll es vor fast drei Wochen zu Missbrauchshandlungen an einer 16-jährigen Schülerin gekommen sein. Wie die Wiener Polizei gegenüber der APA am Montag erklärte, laufen aktuell Ermittlungen gegen einen 35-jährigen Österreicher. Er wird verdächtigt, die deutsche Schülerin zusammen mit einem weiteren Mann am 25. Juni vergewaltigt zu haben.