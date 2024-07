Hotel Alpenrose in Elbigenalp insolvent: 35 Jobs betroffen

Elbigenalp – Die Pleitewelle erfasst zusehends auch Tirols Hotellerie. Wie der Kreditschutzverband 1870 (KSV) informiert, wurde gestern über die Baldauf GmbH & Co KG in Elbigenalp ein Insolvenzverfahren eröffnet. Das Unternehmen betreibt das Hotel Alpenrose in Elbigenalp und beschäftigt rund 35 Mitarbeiter.