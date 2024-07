Ellbögen – Am Montag gegen 9.15 Uhr stürzte ein 51-jähriger, österreichischer Arbeiter bei einer Baustelle an der Ellbögener Straße aus bisher unbekanntem Grund von einem Betonsockel etwa viereinhalb Meter in unwegsames Gelände ab. Dabei zog sich der Mann laut Polizei Verletzungen unbestimmten Grades zu. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik Innsbruck geflogen. (TT.com)