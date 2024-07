Autos landeten in Bachbett: Vier Verletzte bei heftiger Kollision auf Fernpasstraße

Lermoos – Montag gegen 13.40 Uhr lenkte ein 52-jähriger Deutscher sein Auto in Lermoos auf der Fernpassstraße in Richtung Reutte. Auf Höhe des Straßenkilometer 20,8 geriet laut der Polizei der Wagen aus bisher unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn und stieß gegen einen von einem 27-jährigen Österreicher gelenkten entgegenkommenden Pkw.

Durch den heftigen Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge über eine Böschung in ein Bachbett geschleudert. Laut den Beamten erlitten bei dem Unfall die Lenker sowie die jeweiligen Beifahrerinnen Verletzungen unbestimmten Grades. Sie wurden von der Rettung in die Krankenhäuser Reutte und Garmisch-Partenkirchen eingeliefert. An den Fahrzeugen entstand schwerer Sachschaden. (TT.com)