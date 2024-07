Mit dem Handy auf Urlaub: So tappt man nicht in die Tariffalle

Unangenehm ist das latente Gefühl nicht genau zu wissen, ob man gerade unabsichtlich hohe Kosten verursacht. Rattert im Hintergrund gerade der Gebührenzähler oder nicht? „Wer sich absichern will, der checkt die Lage im Urlaubsland einfach vorher“, gibt Andreas Oberlechner, der Leiter der Abteilung Konsumentenschutz in der AK Tirol, den naheliegendsten Tipp. Die EU-Roaming-Verordnung gilt zum Beispiel nicht für die Schweiz. Bei Bedarf kann im Vorfeld ein Datenpaket gebucht werden, um überhöhte Roaming-Kosten zu verhindern. „Diese Datenpakete bitte vorher bestätigen lassen, damit man abgesichert ist“, rät der Experte.

Bei automatischen Backups und Downloads werden regelmäßig mobile Daten genutzt. Dies gilt für E-Mails ebenso wie für WhatsApp oder Updates auf neuere Versionen. „Diese Funktionen können auf dem Handy alle eingeschränkt werden“, weiß Oberlechner. „Es gehört zu einer Urlaubsvorbereitung heutzutage eben nicht mehr nur das Lesen des Reiseführers sondern auch die Beschäftigung mit dem Handy dazu“. Es liegt also sprichwörtlich auch in der eigenen Hand, wie viele Daten im Ausland genutzt werden. Übrigens, was vielen nicht klar ist: Auch wer sein Handy nur eingeschaltet hat, aber nicht aktiv nutzt, verursacht trotzdem Kosten, wenn automatische Backups und Downloads aktiviert sind. Dieser Check ist also dringend notwendig.