Verkündung steht kurz bevor: Trump will Vize-Kandidaten noch am Montag bekanntgeben

Nur zwei Tage nach dem Attentatversuch will Donald Trump noch am Montag bekanntgeben, wen als Kandidat bzw. Kandidatin für das Amt des Vizepräsidenten nominiert. Als aussichtsreichste Kandidaten auf den Posten gelten unter anderen die Senatoren J.D. Vance und Marco Rubio.

Washington – Nur einen Tag nach dem Attentat auf Donald Trump ist der frühere US-Präsident zum Parteitag der Republikaner im US-Staat Wisconsin gelandet. Nach Berichten will Trump noch am Montag bekanntgeben, wen er als Kandidat oder Kandidatin für die Vizepräsidentschaft auserkoren habe. Trumps Wahlkampfteam werde die Entscheidung einem Insider zufolge gegen 22.30 Uhr MESZ mitteilen. Für Mittwoch ist eine Rede des Vize-Kandidaten vorgesehen, Trumps großer Auftritt ist Donnerstag geplant.

Er habe aber beschlossen, „dass ich nicht zulassen kann, dass ein "Schütze" oder ein potenzieller Attentäter eine Änderung des Zeitplans oder etwas anderes erzwingt“. Ein Mann hatte am Samstag bei einer Wahlkampfrede Trumps im US-Staat Pennsylvania auf den 78-Jährigen geschossen und ihn am Ohr leicht verletzt. Bei der Parteiversammlung in Milwaukee soll Trump im Laufe der Woche zum offiziellen Präsidentschaftskandidaten der Republikaner gekürt werden.

Zeitungen gegenüber rief Trump zu Ruhe und Einigkeit auf. „Das ist eine Chance, das ganze Land, ja die ganze Welt zusammenzubringen“, sagte Trump dem Washington Examiner und der New York Post. Der Vorfall habe ihn zutiefst erschüttert. Er begreife nun erst, was passiert sei ("Reality is just setting in").