Bei Alpinunfall verletzt: 42-jähriger Wanderer stürzt in Hinterhornbach 100 Meter ab

Hinterhornbach – Am Montag unternahm ein 42-jähriger Deutscher eine Bergtour auf den Gipfel des Hochvogels in Hinterhornbach. In weiterer Folge wollte der Mann und ein weiterer Wanderer über den sogenannten „Kalten Winkel“ zur Kreuzspitze gehen. Gegen 14.45 Uhr kam der Deutsche im Bereich des „Kalten Winkels“ auf einem Schneefeld auf etwa 2000 Meter zu Sturz und rutschte etwa 100 Meter talwärts.