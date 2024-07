Bei Schüssen nahe einer Moschee im Oman sind Polizeiangaben zufolge vier Menschen getötet worden. Mehrere weitere Menschen seien bei dem Vorfall in der Hauptstadt Maskat verletzt worden, erklärte die Polizei am Dienstag. Den Angaben zufolge ereigneten sich die Schüsse in der Gegend von Al-Wadi Al-Kabir. Die Behörden arbeiteten daran, die Umstände des Vorfalls aufzuklären, teilte die Polizei im Onlinedienst X mit.