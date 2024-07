Trump unter Jubel zum Präsidentschaftskandidaten gekürt

Zwei Tage nach dem Attentat auf Donald Trump ist der 78-Jährige beim Parteitag der US-Republikaner zum Präsidentschaftskandidaten ernannt worden. Der Ex-Präsident zeigte sich dort am Montag zusammen mit Senator J.D. Vance, seinem Kandidaten für das Amt des Vizepräsidenten. In den Folgestunden kamen weitere gute Nachrichten für Trump: Sein Verfahren zur Dokumentenaffäre wurde eingestellt - und Tech-Milliardär Elon Musk sagte umfangreiche Wahlkampfhilfe zu.

Trump wurde kurz nach Beginn des Parteitags in Milwaukee im Bundesstaat Wisconsin von den Delegierten offiziell zum Kandidaten für die Präsidentschaftswahl gekürt - eine bloße Formalität, nachdem der Rechtspopulist die Vorwahlen der Partei haushoch gewonnen hatte. Einige Stunden später trat Trump dann bei der Veranstaltung mit rund 50.000 Teilnehmern und Besuchern auf - sein erster öffentlicher Auftritt nach dem von ihm knapp überstandenen Anschlag vom Samstag.

Der Ex-Präsident trug einen Verband am rechten Ohr, wo ihn eine Kugel des Attentäters leicht verletzt hatte. Er winkte den Teilnehmern zu, die ihm begeistert zujubelten, während im Hintergrund der patriotische Song "God Bless The USA" von Country-Sänger Lee Greenwood lief. Trump hielt keine Rede und setzte sich - sichtlich bewegt von dem Empfang - neben Vance. Seine Rede zur Annahme der Kandidatur soll Trump zum Parteitagsabschluss am Donnerstag halten.

Zuvor hatten die Teilnehmer bereits mit großem Jubel die Verkündung von Vances Vize-Kandidatur quittiert. Der 39-Jährige, der 2016 mit seinem autobiografischen Buch "Hillbilly-Elegie" berühmt geworden war, ist einer der politisch am wenigsten erfahrenen Vizepräsidentschaftskandidaten der jüngeren US-Geschichte. Vance unterstützt die harte Migrationspolitik Trumps und steht in manchen Fragen sogar weiter rechts als der Ex-Präsident, etwa beim Thema Abtreibungen. Trump hatte nach dem Attentat angekündigt, sich für eine Überwindung der extremen politischen Gegensätze einsetzen zu wollen. Seine Parteitagsrede werde er nicht in der ursprünglich "extrem harten" Form halten.

Das "Wall Street Journal" berichtete unterdessen, Tech-Milliardär Musk wolle jeden Monat 45 Millionen Dollar (etwa 41 Millionen Euro) in einen neuen Fonds zu Trumps Unterstützung einzahlen. Musks Spenden würden an eine Gruppierung namens "America PAC" gehen. Diese werde sich darauf konzentrieren, die Wählerregistrierung, die vorzeitige Stimmabgabe und die Briefwahl in "Swing States" zu fördern - also Bundesstaaten, in denen sich Demokraten und Republikaner häufig sehr enge Rennen liefern und die daher wahlentscheidend sind.