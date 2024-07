Trump-Attentat: Keine konkreten Änderungen im Wahlkampf

Die Cobra sei für den Schutz des Bundeskanzlers verantwortlich, die Sicherheit bei Wahlkampfveranstaltungen werde mit Karl Nehammers Sicherheitskräften abgeklärt, hieß es von der ÖVP. Attentate wie jene auf Trump oder den slowakischen Ministerpräsidenten Robert Fico würden jedenfalls stets in die Lageeinschätzung einfließen, hatte Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) bereits am Vortag betont. Er äußerte sich allerdings nicht zur Frage, wie man mit Hinblick auf den Nationalratswahlkampf agieren werde. Trump war am Samstag während einer Wahlkampfrede im US-Staat Pennsylvania angeschossen worden.