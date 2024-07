Urlauber bei Spaziergang im Trentino von Bär angegriffen und schwer verletzt

Im Trentino ist Dienstagfrüh ein Tourist bei einer Bären-Attacke an Händen und Beinen verletzt worden. Der Mann wurde ins Krankenhaus eingeliefert.

Trient, Rom – Ein ausländischer Tourist ist am Dienstag von einem Bären angegriffen worden, während er in der Gemeinde Dro im norditalienischen Trentino spazieren war. Der Mann rief um Hilfe und wurde mit Verletzungen an Händen und Beinen ins Krankenhaus von Trient eingeliefert, berichtete die italienische Nachrichtenagentur ANSA. Förster versuchen nun, den Bären zu identifizieren, der für den Angriff verantwortlich sein könnte.