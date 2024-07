Passwörter verwalten, Bank kontaktieren, Phishing durchschauen: Wie man sich vor Betrügern schützt

Vom Enkeltrick, über Anrufe vermeintlicher Bankmitarbeiter bis hin zu Pseudo-Gewinnspielen – die Tricks von Internetbetrügern werden immer dreister und schwerer zu durchschauen. Und: „Die Kriminellen haben an allem Interesse, wo sie irgendetwas bekommen können – egal ob Geld oder Daten“, sagt Thorsten Behrens von Watchlist Internet. Im Podcast erklärt er, wie man sich im Privaten vor aktuellen Betrugsmaschen schützen kann und was zu tun ist, wenn man doch einmal in die Falle tappt.