Eine Ära geht vorläufig zu Ende, eine neue beginnt: Der A4 mutiert zum A5

Kritikpunkte, die an Ingolstadt, die Zentrale von Audi, gerichtet waren, gab es zuhauf in den vergangenen Jahren. Entsprechend ging es rund in der obersten Managementetage, Vorstände wechselten schneller als üblich in der Automobilbranche. Doch irgendwie scheint die Vier-Ringe-Marke in eine Aufbruchstimmung gelangt zu sein. Der Grund liegt auf der Hand: Designer und Techniker haben sich im Hintergrund ganz schön ins Zeug gelegt, um Zukunftsfähiges serienreif werden zu lassen. Die Tiroler Tageszeitung durfte neben anderen österreichischen Medien erste Blicke auf nicht weniger als drei Produktfamilien werfen, die heuer und im nächsten Jahr für den Handel bestimmt sein werden.