Roberta Metsola als Präsidentin des EU-Parlaments wiedergewählt

Es sei "schwer in Worte zu fassen, was es für eine Frau, die auf einer Insel im Mittelmeer geboren ist, bedeutet, heute hier zu stehen", so die Malteserin Metsola in ihrer Rede vor der Wahl. "Meine Leidenschaft für dieses Projekt hat nicht nachgelassen." Sie sieht sich als Brückenbauerin: "Ich möchte mit Ihnen allen zusammenarbeiten und die Menschen zusammenbringen." Die Rolle des Parlaments müsse gestärkt werden: Es müsse ein "politisches Powerhouse" werden.