Bei Betonarbeiten: 64-jähriger Arbeiter nach Absturz in Völs verstorben

Der Mann hatte zuvor Betonschalungsarbeiten durchgeführt. Der Bauleiter setzte daraufhin sofort die Rettungskette in Gang. Der Schwerverletzte wurde in die Innsbrucker Klinik eingeliefert. Dort verstarb er am Dienstagabend an den Verletzungen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. (TT.com, APA)