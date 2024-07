Seit mehr als neun Monaten befindet sich der Österreicher Tal Shoham in der Gewalt der Hamas. Seine Schwägerin Shaked Haran kämpft dafür, dass sein Schicksal nicht in Vergessenheit gerät. Und findet dabei keine Muße, um ihren Vater zu betrauern, den die Hamas am 7. Oktober 2023 umgebracht hat.