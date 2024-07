48-jährige Radfahrerin bei Kollision in Schwoich verletzt: Polizei sucht nach Beteiligtem

Schwoich – Bereits am Sonntag ist es in Schwoich zu einem Zusammenstoß zweier Radfahrer gekommen. Der Unfall ereignete sich gegen 11.45 Uhr an einer Kreuzung auf Höhe der Hausnummer Am Bach 129. Zuvor fuhr eine 48-jährige Deutsche mit ihrem Fahrrad in Richtung Westen.