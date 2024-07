Bunte „Stadtblüten“ sollen Innsbrucker Altstadt in der Baustellenzeit beleben

Auffällig und farbenfroh: So präsentieren sich neue begrünte Stadtmöbel und knallig bemalte Oberflächen in der Innsbrucker Kiebachgasse. Das Projekt „Urban Blooms“ soll in der schwierigen Phase der Pflasterarbeiten für Schwung und konsumfreie Verweilmöglichkeiten in der Altstadt sorgen.