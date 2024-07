Drei Hubschrauber in der Luft: Mehrere Verletzte bei Verkehrsunfall in Steeg

Steeg – Bei einem schweren Verkehrsunfall in Steeg wurden am Dienstagabend mindestens drei Personen verletzt. Ersten Informationen zufolge kam es gegen 16 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Motorrad. Nähere Details waren aber vorerst nicht klar.

Die drei verletzten Personen wurden von drei Notarzthubschraubern geborgen und in Krankenhäuser geflogen. Gegen 18 Uhr war die Feuerwehr noch vor Ort, um die Unfallstelle zu räumen. Zwischen Reutte und Warth/Steeg war die B198 in einem Abschnitt bis 18.30 Uhr in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. (TT.com)