Mit Motorrad in Gegenverkehr geraten: Vier teils Schwerverletzte bei Horror-Unfall in Steeg

Steeg – Am Dienstagnachmittag ereignete sich in Steeg ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 21-jähriger Mann war mit seinem Motorrad auf der Lechtalstraße von Elbigenalp in Richtung Steeg unterwegs. Am Sozius befand sich sein gleichaltriger Bruder. Auf der anderen Straßenseite kam ihnen ein Auto entgegen, gelenkt von einem 47-jährigen Mann mit seiner 46-jährigen Ehefrau am Beifahrersitz. Auf den Rücksitzen befanden sich deren beiden Kinder im Alter von 15 und 18 Jahren.