Nach Trump-Posts: Deutscher Sender schmeißt Komiker raus

„El Hotzo“ ist in der Comedian-Szene bekannt und hat auf Social Media viele Follower. 2023 wurde der im bayerischen Forchheim geborene Autor mit dem Bayerischen Kabarettpreis ausgezeichnet. Im selben Jahr veröffentlichte er seinen Debütroman "Mindset", in dem es auch um arrogante Männer in der Finanzwelt geht.

In dieser Woche ist zudem ein von ARD Kultur initiierter Literatur-Talk in Nürnberg geplant, zu dem auch Hotz erwartet wird. Von ARD Kultur hieß es, der Termin sei eine lang geplante Veranstaltung der Reihe „Buch-Lounge“, mit der man durch die Literaturhäuser Deutschlands toure. Man halte an der Veranstaltung fest. Zugleich hieß es als Ergänzung: „Auch wenn wir den Standpunkt in den Posts von El Hotzo keinesfalls teilen, er entspricht nicht den Werten von ARD Kultur und hätte auch in den Sendungen von ARD Kultur keinen Platz.“