Motorrad beim Einbiegen übersehen: Zwei Verletzte bei Kollision in Going

Going – Ein 60-jähriger Mann aus Guatemala war am Dienstag gegen 14.20 Uhr mit seinem Motorrad auf der Loferer Straße von Ellmau in Richtung St. Johann in Tirol unterwegs. Am Sozius befand sich seine 49-jährige Frau. Gleichzeitig fuhr ein 75-jähriger Mann mit seinem Auto auf der Reither Straße und bog auf einer Kreuzung in die Loferer Straße ein.