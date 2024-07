Wiesinger Familie erbost: Tinetz errichtete Trafostation direkt vorm Garten

Wiesing – „Wir wurden vor vollendete Maßnahmen gesetzt und haben keine Handhabe dagegen!“ Sybille Hadlauer aus Wiesing steht buchstäblich unter Strom, seit ihr die Tinetz vorige Woche eine Trafostation direkt an die Grundgrenze vor ihrem Haus gesetzt hat. Es waren Straßenmarkierungen, die Sybille Hadlauer und ihren Mann am 19. Juni veranlassten, bei der Gemeinde nach dem Grund dafür fragten. „Der Bürgermeister wusste von nichts, machte sich schlau und informierte sich dann“, schildert die Wiesingerin. Die Tinetz mache Kabelverlegungsarbeiten, habe es dann geheißen.

Am 3. Juli erfuhr das Ehepaar dann vom Polier vor Ort, dass ein Trafo montiert werde. „Das war erst oberhalb der Reha geplant, das wollte man dort aber nicht. Auch ein angrenzender Bauer gab nicht sein Okay für die Errichtung“, sagt Sybille Hadlauer. Ein weiterer Bauer habe bei der Standortsuche dann seine Zustimmung für die Errichtung gegeben - und zwar genau an der Grundgrenze zu den Hadlauers. „Wir haben mit einem Anwalt, der Arbeiterkammer, der Tinetz und auch einem Arzt telefoniert, um die Montage dort zu verhindern“, erzählt die Wiesingerin. „Aber angrenzende Eigentümer müssen offenbar nicht informiert werden und können gegen die Errichtung nichts machen.“