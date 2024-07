Van der Bellen eröffnet die 78. Bregenzer Festspiele

Bundespräsident Alexander Van der Bellen eröffnet am Mittwoch die 78. Bregenzer Festspiele. Das Herzstück des Festivals bildet in diesem Jahr die Seebühnen-Inszenierung von Carl Maria von Webers "Der Freischütz", die am Mittwochabend Premiere feiert. Als Oper im Festspielhaus wird ab Donnerstag Gioachino Rossinis "Tancredi" gezeigt. Bis 18. August stehen insgesamt 83 Veranstaltungen auf dem Programm, 85 Prozent der 227.000 Tickets sind bereits verkauft.

"Der Freischütz" mit aufgelegten 199.000 Karten wird 28 Mal zur Aufführung kommen. Mit den Opern "Unmögliche Verbindung" und "Hold Your Breath" sowie dem Theaterstück "Mondmilch trinken" stehen auch drei Uraufführungen auf dem Programm. Für Intendantin Elisabeth Sobotka ist es ihre Abschiedssaison, sie wechselt im Herbst nach zehn Jahren in Bregenz an die Staatsoper Unter den Linden nach Berlin. Die um 10.30 Uhr beginnende Eröffnungszeremonie mit Festreden von Van der Bellen, Kulturminister Werner Kogler (Grüne) und Festspielpräsident Hans-Peter Metzler wird live in ORF 2 und 3sat (ab 9.55 Uhr) ausgestrahlt.