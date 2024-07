Mit etwas Glück eine von 10 Wanderausrüstungen im Wert von je über € 260,- gewinnen!

Teilnahmebedingungen: Ich bestelle das Testabo der Tiroler Tageszeitung, welches nach 3 Wochen automatisch endet. Dieses Angebot ist bis zum 7.8.2024 im Bundesland Tirol gültig. Weder ich noch in meinem Haushalt lebende Personen haben in den letzten sechs Monaten ein Abo der Tiroler Tageszeitung bezogen. Die Gewinner werden schriftlich oder telefonisch, bis spätestens 12.8.2024, verständigt und in den Print- sowie Onlinemedien der Tiroler Tageszeitung veröffentlicht. Die Gewinnübergabe erfolgt bis spätestens 23.8.2024. Unter allen teilnehmenden Abonnenten und Testabonnenten wird eine von 10 Wanderausrüstungen im Wert von je € 260,-. Das Set besteht aus jeweils einem Ortovox Traverse 20, Leki Khumbu Lite As Trekking-Stöcke und einer HydroFlask 24 OZ Standard Mouth Trinkflasche. Eine Teilnahme am Gewinnspiel ist nur in Verbindung mit der Erteilung der Zustimmungserklärung zur Kontaktaufnahme möglich. Moser Holding Mitarbeiter und deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht in bar abgelöst werden. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.