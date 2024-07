Im Sommer vor zwei Jahren ertrank der sechsjährige Leon in der Kitzbüheler Ache. Ab Mittwoch muss sich dessen Vater vor dem Schwurgericht verantworten. Der Staatsanwalt wirft dem 39-Jährigen vor, seinen von Geburt an beeinträchtigten Sohn in die Ache geworfen und ermordet zu haben. Der Angeklagte bestreitet die Tat. Er gab an, von einem Räuber bewusstlos geschlagen worden zu sein.