Spannung im Wirecard-Prozess: Ex-Buchhalter will Schweigen brechen

München – Eineinhalb Jahre nach Beginn des Wirecard-Prozesses will sich der bisher schweigsame frühere Chefbuchhalter des Konzerns an diesem Mittwoch erstmals zu den Anklagevorwürfen äußern. Für die Aussage des Managers plant das Landgericht München I zwei Tage ein. Die Kammer stellte dem Bilanzfachmann für den Fall eines umfassenden Geständnisses im größten deutschen Betrugsfall seit 1945 einen Deal mit sechs bis acht Jahren Haft in Aussicht.