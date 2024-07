Nach dem Kreuzjoch ist für die Ranggler vor der Österreichischen Meisterschaft

Boccia: Bei den Mix-Doppel-Staatsmeisterschaften in Innsbruck gab es Silber und Bronze für Tirol: Niki Natale und Andrea Steininger (ESK Tivoli Innsbruck) wurden Zweite, Platz drei ging an Elisabeth Pechtl und Albert Moosburner (ESK Tivoli).

Ranggeln: Bevor die Ranggler am Samstag (15 Uhr) in Virgen (Osttirol) ihre Staatsmeisterschaft absolvieren, stand am vergangenen Wochenende der traditionelle Bewerb am Kreuzjoch auf dem Plan: Dabei bewiesen sich u. a. Stefan Gastl (Brixental/Wildschönau), Martin Hauser (Zillertal) und Samuel Hausberger (Alpbach) mit Siegen in der Allgemeinen Klasse gute Form.