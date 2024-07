Musikwelt trägt Trauer: DJ Tomcraft im Alter von 49 Jahren gestorben

München - Trauer um den Musiker Thomas Brückner, den seine Fans besser als DJ Tomcraft kannten. Am Montag ist der Hit-Produzent gestorben. Wie Brückners Familie am Dienstag, 16. Juli 2024, auf seinem offiziellen Instagram-Kanal bekannt gab, verstarb der DJ und Produzent am 15. Juli. „Schweren Herzens“ heißt es in dem Post auf Englisch müsse man darüber informieren, dass „unser geliebter Vater und Ehemann gestorben ist“. Tomcraft war mit seiner Frau Sabine seit 2000 verheiratet, gemeinsam hatten sie drei Kinder, einen Sohn und zwei Töchter.

Thomas Brückner wurde Mitte der 1990er-Jahre erfolgreich. Seine erste Platte „This is No House" veröffentlichte er im Jahr 1995. Im Jahr 2002 folgte sein größter Hit „Loneliness". Die Nummer schaffte es damals in Großbritannien bis an die Spitze der Charts. Sein Name ist eng mit dem großen Erfolg der Techno-Szene in den 90er- und Nullerjahren verbunden. Er legte zudem regelmäßig auf Großveranstaltungen wie der Berliner Loveparade auf.