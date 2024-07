Wie wirksam und verträglich sind Anti-Gelsenmittel wirklich?

Linz – Der Wechsel zwischen Starkregen und Hitze lässt die Anzahl der Gelsen in die Höhe schnellen. Da sind Mittel, die die lästigen Insekten – bevor sie zustechen – auf Abstand halten, gefragt. Der Konsumentenschutz der Arbeiterkammer (AK) Oberösterreich hat mit „DIE UMWELTBERATUNG" getestet, wie verträglich diese Sprays für uns sind. Neun von 16 werden empfohlen, fünf nur bedingt und von zweien wird abgeraten.

Den Unterschied zwischen den Produkten macht der Wirkstoff, drei verschiedene fanden sich in den Sprays: Icaridin, Eucalyptus Citriodora Öl und DEET. Sie alle wirken zuverlässig, die Anwendungsdauer ist allerdings je nach Wirkstoff und Konzentration unterschiedlich und dem Etikett zu entnehmen.

Bezüglich der Verträglichkeit legten die Experten ihrer Entscheidung die Beurteilung von Chemikalien durch die europäische Chemikalienagentur (ECHA) zugrunde. Das chemisch-synthetische Icaridin, in den 1990er-Jahren in Europa entwickelt, vertreibt Mücken über eine Dampfbarriere, tötet sie aber nicht. Laut ECHA hat es von allen Anti-Gelsenmitteln die geringste gesundheitsschädigende Wirkung. Für Kinder unter zwei Jahren sollte es dennoch nicht verwendet werden, da es die Augen reizen kann. Die neun empfehlenswerten Produkte der Recherche arbeiten mit Icaridin.

Die zwei nicht empfohlenen Sprays setzen auf DEET (Diethyltoluamid), das eine haut- und augenreizende Wirkung hat. Bei empfindlichen, etwa zu Epilepsie neigenden Personen kann DEET Krämpfe auslösen. Zudem greift der Wirkstoff Kunststoffoberflächen, etwa von Sonnenbrillen, an. Die Produkte Anti Brumm Forte und Nobite Hautspray enthalten DEET und wurden deshalb als nicht empfehlenswert eingestuft.

Will man auf Chemie verzichten, rät die Interessenvertretung im Freien zu heller, weiter, langärmeliger und langbeiniger Kleidung, in Schlafräumen zu Insektenschutzgittern am Fenster und einem Moskitonetz über dem Bett. (APA, TT.com)